ТЕЛЕКРИТИКА

Объявлены имена топ-20 полуфиналистов питчинга The Next Big Thing. Generation

Бизнес

21 августа команда «1+1 медиа» определила топ-20 работ, присланных на питчинг The Next Big Thing. Generation в номинациях Х-сериалы и Z-веб-форматы. А это значит, что авторы идей переходят ко второму этапа – написание сценариев.


На нынешний питчинг идей The Next Big Thing. Generation поступило почти 900 заявок, что стало абсолютным рекордом за 7 проведенных конкурсов. Отбор авторов для участия в следующем этапе проходил путем голосования жюри и онлайн-голосования пользователей (в соотношении 70% к 30% соответственно).  

С полным списком полуфиналистов можно ознакомиться на сайте проекта. 

Тем, кто прошел во второй этап, нужно будет детально описать свою идею и отправить на конкурс сценарий нескольких серий или выпусков предлагаемого проекта (от 2 до 5 эпизодов). 

Далее профессиональное жюри определит топ-10 работ, авторам которых предстоит защищать свою идею лично. Финал конкурса состоится 28 сентября в Киеве, где будут определены по три победителя в каждой номинации. 

Напомним, призом за первые места станет реализация идеи автора. Занявший второе место в номинации «X-сериалы» получит продвижение и поддержку формата сериала на международном рынке с целью продажи. Второе место в номинации «Z-веб-форматы» обеспечит автору идеи полный консалтинг от команды 1+1 Digital. Обладатели третьих мест получат бесплатное обучение в Высшей школе Media & Production по выбранному ими направлению.

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