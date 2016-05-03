Общественное вещание получит финансирование в полном объеме – Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что на финансирование общественного вещания в госбюджете на следующий год, по факту, заложено не менее 1,2 млрд грн, сообщает «Укринформ».

"Общий бюджет НОТУ (Национальной общественной телерадиокомпании Украины. - Ред.) будет не меньше 1 млрд 200 млн гривен», - сказал он во время вчерашнего заседания правительства.

По словам главы правительства, расходы на общественного вещателя и проведение в Украине песенного конкурса Евровидение 2017 в бюджете разделены. "Киев не менее чем на 200 млн будет финансировать Евровидение. Это означает, что все ресурсы полностью будут направлены на НОТУ", - пояснил Гройсман.

Напомним, вчера ночью Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2017 год. Однако финансирование общественного вещания так и не было увеличено до необходимых около 1,2 млрд грн.

О сложившейся вокруг Национальной телекомпании Украины и создания общественного вещателя ситуации смотрите в сюжете ТСН: