«Общественное» отказывается от политической рекламы

Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ) на своих общенациональных и региональных телеканалах и радиостанциях не будет размещать рекламу, связанную с деятельностью политических партий, общественных объединений, движений политической направленности или отдельных политических деятелей во внеизбирательный период.

Как сообщает пресс-служба компании, соответствующее решение приняли члены правления.

"Доходы от рекламы являются одним из законных источников наполнения бюджета НОТУ, но главная задача общественного вещателя – служить гражданам страны, предоставляя им независимую и полезную информацию, поощряя критическое мышление", – объясняют в «Общественном».