«Общественное» отказывается от политической рекламы

Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ) на своих общенациональных и региональных телеканалах и радиостанциях не будет размещать рекламу, связанную с деятельностью политических партий, общественных объединений, движений политической направленности или отдельных политических деятелей во внеизбирательный период.
Как сообщает пресс-служба компании, соответствующее решение приняли члены правления.
"Доходы от рекламы являются одним из законных источников наполнения бюджета НОТУ, но главная задача общественного вещателя – служить гражданам страны, предоставляя им независимую и полезную информацию, поощряя критическое мышление", – объясняют в «Общественном».
В то же время в период избирательной гонки компания гарантирует всем ее участникам равный доступ к размещению политической рекламы, которую законодательство определяет как "форму предвыборной агитации, которая появляется в период избирательного процесса". Такая реклама будет четко маркирована графическими, видео- и аудиосредства так, чтобы было четко понятно, какая именно часть информации является предвыборной агитацией, отмечают в НОТУ.
Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 6681, предусматривающий обязательное освещение «Общественным» деятельности власти.
Фото: Пресс-служба НОТУ