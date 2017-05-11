ТЕЛЕКРИТИКА

«Общественное» отказывается от политической рекламы

Бизнес

Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ) на своих общенациональных и региональных телеканалах и радиостанциях не будет размещать рекламу, связанную с деятельностью политических партий, общественных объединений, движений политической направленности или отдельных политических деятелей во внеизбирательный период.

Как сообщает пресс-служба компании, соответствующее решение приняли члены правления.

"Доходы от рекламы являются одним из законных источников наполнения бюджета НОТУ, но главная задача общественного вещателя – служить гражданам страны, предоставляя им независимую и полезную информацию, поощряя критическое мышление", – объясняют в «Общественном».

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В то же время в период избирательной гонки компания гарантирует всем ее участникам равный доступ к размещению политической рекламы, которую законодательство определяет как "форму предвыборной агитации, которая появляется в период избирательного процесса". Такая реклама будет четко маркирована графическими, видео- и аудиосредства так, чтобы было четко понятно, какая именно часть информации является предвыборной агитацией, отмечают в НОТУ.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 6681, предусматривающий обязательное освещение «Общественным» деятельности власти.

Фото: Пресс-служба НОТУ

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