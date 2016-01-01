Общественное не профинансируют в полном объеме, а льготы кинопроизводителям сохраняются: госбюджет

Сегодня ночью Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2017 год. Однако финансирование общественного вещания так и не было увеличено до необходимых около 1,2 млрд грн.
"Бой за общественное вещание вчера мы проиграли. Требование комитета о необходимости полного финансирования общественного вещателя в соответствии с законом в размере 1,2 млрд и отдельного финансирования Евровидения - ни правительство, ни бюджетный комитет ночью так и не услышали", - написала в своем Facebook глава Комитета по вопросам свободы слова и информационной безопасности Виктория Сюмар.
Таким образом, для общественного вещания не хватает около 250 млн грн. "Не хватило на шанс создать в стране единый независимый от олигархов телеканал.Это именно те деньги, которые должны пойти на создание нового контента на канале общественного вещания", - уточнила нардеп.
По ее словам, имеющихся средств хватит на минимальные зарплаты и коммунальные платежи. "А без новых программ и нормальных зарплат - у канала нет шансов подняться в рейтинге. Без денег телевидение не делается", - подчеркнула Сюмар, добавив, что это связано и с тем, что некоторые чиновникинедовольны политикой «Громадського» относительно показа программ журналистских расследований о коррупции высших должностных лиц.
Комитет намерен требовать дофинансирования общественного по результатам полугодия.
Вместе с тем в госбюджете все же предусмотрели продление льгот по НДС для кинопроизводителей.
О сложившейся вокруг Национальной телекомпании Украины и создания общественного вещателя ситуации смотрите в сюжете ТСН:
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