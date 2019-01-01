«Общественное» готовит документалити «Шахтерская смена»

Они оба работают на государственных шахтах и им ​​едва хватает денег на обеспечение семьи. Зарплаты задерживают, условия труда оставляют желать лучшего, а шахты – вечно под угрозой закрытия. К тому же труд шахтера не предполагает разнообразия, а потому каждый новый день для Игоря и Сергея – как День сурка из знаменитого фильма.

Но однажды все меняет проект «Шахтерская смена», который предлагает украинцам отправиться в Силезию перенимать опыт польских горняков, которые осмелились бросить шахту и начать свой бизнес.