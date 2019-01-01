«Общественное» готовит документалити «Шахтерская смена»

Проект сосредоточен на истории двух украинских шахтеров с западной и восточной частей страны – Игоре из Львовской области и Сергее из Донецкой области.
Они оба работают на государственных шахтах и им едва хватает денег на обеспечение семьи. Зарплаты задерживают, условия труда оставляют желать лучшего, а шахты – вечно под угрозой закрытия. К тому же труд шахтера не предполагает разнообразия, а потому каждый новый день для Игоря и Сергея – как День сурка из знаменитого фильма.
Но однажды все меняет проект «Шахтерская смена», который предлагает украинцам отправиться в Силезию перенимать опыт польских горняков, которые осмелились бросить шахту и начать свой бизнес.
Программа «Шахтерская смена» стартует на телеканале общественного вещания «UA:Перший» 31 октября в 19:00.
Проект создан при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Бюджет проекта не сообщается. Ранее выход программы планировали на апрель этого года. Причины его перенесения официально не озвучивались.