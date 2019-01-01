ТЕЛЕКРИТИКА

«Общественное» готовит документалити «Шахтерская смена»

Бизнес

Проект сосредоточен на истории двух украинских шахтеров с западной и восточной частей страны – Игоре из Львовской области и Сергее из Донецкой области.


Они оба работают на государственных шахтах и им ​​едва хватает денег на обеспечение семьи. Зарплаты задерживают, условия труда оставляют желать лучшего, а шахты – вечно под угрозой закрытия. К тому же труд шахтера не предполагает разнообразия, а потому каждый новый день для Игоря и Сергея – как День сурка из знаменитого фильма.

Но однажды все меняет проект «Шахтерская смена», который предлагает украинцам отправиться в Силезию перенимать опыт польских горняков, которые осмелились бросить шахту и начать свой бизнес.

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«"Шахтерская смена" – это скорее документальный сериал, чем реалити, потому что есть реальные истории из жизни двух реальных людей. Здесь нет какого-то специального монтажа и вымышленных ситуаций. Однако, все же, присутствуют элементы реалити-шоу, поскольку условия созданы искусственно, героев выхватили из их привычной среды и забросили в какие-то определенные игровые ситуации. На самом деле в подобном жанре мало кто работал, особенно на украинском телевидении», – комментирует генеральный продюсер общественно-политического направления общественного вещания Андрей Сайчук.

Программа «Шахтерская смена» стартует на телеканале общественного вещания «UA:Перший» 31 октября в 19:00.

Проект создан при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Бюджет проекта не сообщается. Ранее выход программы планировали на апрель этого года. Причины его перенесения официально не озвучивались.

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