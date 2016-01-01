«Обозреватель» вернулся в российскую рейтинговую систему Liveinternet

Интернет-издание «Обозреватель» решило вернуться в рейтинговую систему Liveinternet.ru. Данные сайта начали отображаться в ее ежедневном рейтинге со вчерашнего дня, 22 ноября, сообщает пресс-служба издания.
По словам шеф-редактора Ореста Сохара, такое решение было принято по двум причинам: первая ‒ в связи с исключением из рейтинга в категории СМИ Украины «Русской весны», контент которой носит явно выраженный антиукраинский характер, что послужило одной из причин выхода «Обозревателя» из рейтинга в 2016 году); вторая связана с тем, чтов последнее время возросло количество манипуляций с подсчетом трафика украинских интернет-СМИ и стало появляться все больше сомнительных рейтингов.
"Странно видеть рейтинги, в которых интернет-ресурсы со сравнительно небольшой посещаемостью вдруг оказываются лидерами. А другие метрики не учитывают, например, мобильный трафик, являющийся приоритетным для многих СМИ", ‒ добавляет шеф-редактор, призвав СМИ к честной конкуренции.
В издании отмечают, что в день возвращения в рейтинг Liveinternet их сайт занял первое место.
Фото: ТК
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