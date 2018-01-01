Обнародована дата старта нового сезона «Ментовских войн»

В ленте «Ментовские войны. Харьков» 40 серий, она станет продолжением украинской адаптации одноименного российского сериала.

Фильм рассказывает о криминальных событиях Харькова. Правда, как ранее писала «Телекритика», съемки «харьковских войн» проходили в Киеве.

В съемках сериала, стартовавших 13 июня, приняли участие почти 700 актеров. Главные роли исполнили Артем Позняк, Богдан Юсипчук, Сергей Листунов, Танита Малкова (Татьяна Ожелевская) и Анастасия Рула.

По сюжету новой части ленты трое друзей – руководитель уголовного розыска Харьковского ГУВД Андрей Гордиенко, Богдан Харченко и Дмитрий Воронов – расследуют запутанные убийства, раскрывают «оборотней» в рядах силовиков и выполняют разные опасные задания.

Режиссерами сериала «Ментовские войны. Харьков» выступили Валерий Рожко, Тарас Рыбальченко, продюсерами – Максим Кривицкий, Олеся Пазенко, Оксана Янко-Коваленко, Лариса Марцева, Владимир Андриюк.

Производством сериала занимается 1+1 Production по заказу телеканала «2+2». Хронометраж одной серии – 46 минут.

Первые две части украинской адаптации сериала под названием «Ментовские войны. Одесса» и «Ментовские войны. Киев» по аудитории 18–54 получили долю телесмотрения 7,20 % и 6,50 % соответственно.

Какие рейтинги покажет первая серия «харьковских войн», премьера которой состоится 24 сентября в 20:30, вы сможете узнать из нашей постоянной рубрики «Телерейтинги».