17 лучших обложек октября

Октябрь еще только вступил в свои права, а мы уже знаем, под какими обложками выйдут лучшие модные журналы, глянцевые таблоиды и инди-издания.
Помимо ярких фэшн-съемок в этом месяце со стоек прессы на нас будут взирать новые сатиры на Трампа и его приспешников.
Октябрьский выпуск Vogue Brazil венчает идиллический снимок модели Жизель Бундхен с матерью.
Новый Marie Claire – быть может, и не идеал с точки зрения дизайна, но почти сверхъестественная молодость Николь Кидман так и притягивает взгляд. Верно, где-то дома у актрисы висит портрет, который стареет вместо нее.
Раньше слова «Леди Гага» и «минимализм» казались несовместимыми в одном предложении – как «Наташа Королева» и «авангард». Но следом за Кристиной Агилерой дива примерила тренд на естественность в новом выпуске Vogue, и он ей чудо как идет.
Кейт Бланшетт сошла с полотен прерафаэлитов прямо на обложку октябрьского Harper's Bazaar, и если вам сейчас захотелось отменить поездку на лавандовые поля Прованса и поваляться в ближайшей пшеничке – поверьте, это нормально.
Vogue Czechoslovakia, запустившийся лишь два месяца назад, уже может похвастаться настоящим кавер-бриллиантом: на его новой обложке – голландская супермодель Лара Стоун.
Селена Гомез обзавелась «маминым начесом» и стала лицом октябрьского Elle, который напоминает, что эксперименты экспериментами, но существуют в мире глянца и беспроигрышные сочетания.
Vogue Japan печально известен тем, что не любит приглашать для кавер-съемок азиатских девушек. К счастью, октябрьский номер изменяет этой тенденции: на обложке – 41-летняя (да, мы не ошиблись) японская певица Намиэ Амуро.
Надеемся, после вереницы гламурных обложек эта произвела на вас задуманный шок-эффект. The Atlantic, который в последнее время баловал читателей мягким неоном и пастельными тонами, резко переоделся и теперь производит эффект если не пощечины общественному вкусу, то как минимум пинка вычурным дизайнам конкурентов.
Близится Хэллоуин – и релиз нового «Хэллоуина», – так что ряд изданий уже поспешили поместить на обложки звезду фильма, 59-летнюю Джейми Ли Кертис, в россыпи тыкв. New York тем временем всех переиграл: в их фотосессии актриса пронзительно взирает на читателя, одетая в то, что иначе как «боевой траур» и не назовешь.
Спецвыпуск Marie Claire отмечает не только 50-летний юбилей журнала, но и огромное событие в мире ТВ – главного персонажа в сериале «Доктор Кто» впервые сыграла женщина, и звезда обложки Джоди Уиттакер явно наслаждается этой прогрессивной ролью.
Модель Дарья Хлыстун стала лицом нового L’Officiel Украина, который авторы журнала задумали как оммаж 80-м.
Под номером 13 просто не могла оказаться другая обложка. Октябрьский выпуск The New Republic посвящен духовным поискам американцев в стране, разделенной по политическому признаку.
Непривычно, что на обложке The New Yorker нет толпы маленьких человечков? То-то же. Иллюстрация Аны Хуан посвящена выступлению в Сенате Кристин Блейзи Форд, обвинившей кандидата в Верховный суд Бретта Кавано в изнасиловании.
Статус секс-символа не запрещает своему носителю быть смешным: Том Харди доказал это, снявшись в «Веноме», который у большинства критиков вызвал здоровый смех, а теперь еще прыгнув «бомбочкой» на обложке испанского Esquire.
Перед вами постмодернистская обложка-шутка от журнала FUKT, посвященного современному искусству. (Кстати, среди авторов этого номера числятся не только передовики арт-сцены, а еще и анонимные создатели загадочной «Рукописи Войнича».)
Новый номер Time исправляет Декларацию независимости США: оригинальную фразу о том, что все люди равны, можно прочитать и как «все мужчины равны», а версия журнала добавляет к ней феминистский штрих.