17 лучших обложек октября

Близится Хэллоуин – и релиз нового «Хэллоуина», – так что ряд изданий уже поспешили поместить на обложки звезду фильма, 59-летнюю Джейми Ли Кертис, в россыпи тыкв. New York тем временем всех переиграл: в их фотосессии актриса пронзительно взирает на читателя, одетая в то, что иначе как «боевой траур» и не назовешь.