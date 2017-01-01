НТКУ разъяснила ситуацию вокруг конкурса на логотип Евровидения

Отбор логотипа для международного песенного конкурса Евровидение 2017 происходил не на основе тендера, а по «переговорной процедуре закупки». Об этом «Телекритике» сообщили в пресс-службе Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

В компании пояснили, что в соответствии со ст. 35 закона «О публичных закупках» такая процедура применяется в виде исключения при закупке произведений искусства или при закупке, связанной с защитой прав интеллектуальной собственности или с победителями художественного конкурса. Художественный конкурс был объявлен в октябре.

Перечень компаний, которым было предложено принять участие в конкурсе на лучшую творческую концепцию Евровидения, формировали, в том числе, опираясь на рейтинги Всеукраинской рекламной коалиции (ВРК)- самого большого общественного объединения рекламной индустрии Украины, в состав которого входят 142 компании. ВРК предоставила НТКУ рейтинги креативности и мастерства среди креативных агентств и брендинговых агентств и дизайн-студий.

В результате, 11 агентств (Havas, BBDO Ukraine, ThinkMcCan, ADVENTA Lowe, J&I, Art Nation (UDC), Arriba, Banda agency, Republique, Green Penguin і TWIGA Idea) предложили НТКУ 23 творческие концепции. Было проведено несколько этапов отбора и определены два финалиста - агентства Republique и Banda agency, которые объединили свои усилия, создав компанию «Группа Ре Дизайн», для дальнейшей разработки идеи логотипа и слогана.

"При отборе учитывалось соответствие творческой концепции ценностям Евровидения, коммерческое предложение и портфолио компании", - отметили в НТКУ.

Кроме логотипа и слогана, «Группа Ре Дизайн» разрабатывает также дизайн брендированного транспорта для города-хозяина конкурса (автобусы, автомобили, вагоны метро), сувенирную продукцию (футболки, кепки, зонты, чехлы для телефонов, блокноты, ручки и т.д.), дизайн корпоративных материалов (папок, конвертов, бланков, бейджей и т.д.).

Напомним, ранее «УП. Життя» сообщило, что на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro указано, что в тендере на логотип для международного песенного конкурса Евровидение 2017 участвовала только одна компания, а не 11, как говорилось в официальном сообщении.

Логотип и слоган Евровидения были официально представлены в конце января.