НСЖУ объявил недоверие генеральному директору «Укрпочты» Игорю Смелянскому. В чем дело?

Грабительская политика, непартнерские отношения и существенный рост цен на газетную бумагу –это ключевые факторы, которые приводят к уничтожению рынка печатной прессы в Украине, – считают в НСЖУ. Многие газеты из-за несвоевременной доставки и постоянного повышения стоимости услуг почты теряют читателей, а также вынуждены сокращать объемы изданий.

По словам председателя правления издательского дома «Высокий замок» Степана Курпиля, «только в этом году почта дважды повышала цены на свои услуги, что стало непомерным бременем для печатных изданий, особенно, небольших районных газет».

К слову, еще в мае Национальный союз журналистов Украины обратился к правительству с официальным письмом, где высказал просьбу ввести мораторий на рост почтовых тарифов на доставку украинских газет. Однако ответа на обращение в НСЖУ не получили до сих пор.

«Также на стороне "Укрпочты" стоит и Министерство инфраструктуры. Ситуацию издателей, кажется, никто не понимает – ни государство, ни сама «Укрпочта». Уже сейчас сокращаются тиражи – некоторые газеты вынуждены уменьшать объемы изданий. К примеру, даже в «Высоком замке» вместо 32 страниц несколько раз выходил выпуск на 28 страницах. Поэтому сейчас для нас главная цель – донести до руководства страны то, что ныне печатные издания оказались на грани выживания», – делится Степан Курпиль.

Главный редактор газеты «Донбасс» Александр Бриж отметил, что его издание тоже стало жертвой грабительской политики «Укрпочты».

«В этом году наша газета прекратила деятельность. Это произошло из-за «Укрпочты» в первую очередь. Из-за несвоевременной доставки тираж снизился с 32 тысяч до 1,5 тысячи экземпляров», – отметил Александр Бриж.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко добавил, что НСЖУ солидарен с коллегами-газетчиками, а потому начинает кампанию, направленную на защиту издателей.

«Исчерпав все возможности наладить партнерские отношения с "Укрпочтой", мы вынуждены обратиться с письмом к президенту Украины, чтобы государство стало на сторону печатных СМИ, а также, чтобы выразить недоверие гендиректору "Укрпочты" Игорю Смелянскому», – сообщает председатель Сергей Томиленко.

Также на заседании секретариата НСЖУ рассмотрели вопрос роста цены на газетную бумагу, что является еще одним фактором, который существенно влияет на работу печатных СМИ.

«Необходимо найти средства в бюджете, чтобы наладить существующие мощности или создать новые возможности для производства украинской бумаги. Ведь сейчас мы вынуждены закупать ее за границей, часто, кстати, – в России», – отмечает Степан Курпиль.

Фото: Ain.ua