НСЖУ обеспокоен исследованием ИМИ, которое обвиняет журналистов в манипуляциях

Другим примером «несовершенства методологии и формального подхода к исследованию» НСЖУ назвал то, что в перечень недостоверных попала новость на сайте агентства «Украинские новости» о результатах социологического исследования Киевского международного института социологии по заказу Национального союза журналистов Украины и ОО «Информационная безопасность». В рамках исследования респонденты отвечали на вопрос «Существует ли свобода слова в Украине?». Результаты исследования объявили публично, о чем написало немало онлайн-СМИ. Однако эксперты мониторинга ИМИ назвали новость об уровне свободы слова в Украине «недостоверной».

«Борьба за профессиональные стандарты, по нашему убеждению, не может превращаться в атаки на репутацию журналистов. Тот факт, что в своем мониторинге ИМИ назвал новостями с нарушением стандартов кулинарные рецепты и курсы валют, свидетельствует об оторванности экспертов от реальной жизни многих редакций. Проекты, направленные на улучшение качества контента онлайн-СМИ, должны реализовываться не "медиаэкспертами в вакууме", а в диалоге с журналистами-практиками. Выводы экспертов должны быть такими, чтобы они воспринимались профессиональным сообществом как честный поиск механизмов совершенствования работы онлайн-СМИ и улучшение информирования аудитории», – заявили в НСЖУ.

Национальный союз журналистов Украины выразил недоверие результатам мониторинга качества новостей, проведенного ОО «Институт массовой информации» как проект по заказу Министерства иностранных дел Чешской республики. НСЖУ предлагает снять публикацию о результатах исследования («Антирейтинг новостей») и рекомендует провести аудит всех случаев, где эксперты видят нарушения журналистских стандартов. Авторам исследования предлагают связаться с редакциями СМИ, которые фигурируют в мониторинге, для выяснения спорных вопросов.

НСЖУ также отмечает, что редакции СМИ, которых обвиняют в нарушениях, имеют право на представление своей точки зрения при публикации результатов исследования.

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