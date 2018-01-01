НСЖУ и «1+1» вместе займутся безопасностью журналистов

«Как представитель телеканала «1+1» хотел бы предложить Национальному союзу журналистов Украины провести совместный проект, чтобы оценить уровень безопасности журналистов. В рамках проекта хотели бы выяснить: как сегодня себя чувствуют журналисты в Украине, услышать их мнение о физической безопасности журналистов, проанализировать и понять, в каких областях существует наибольшая угроза для медийщиков и свободы слова», – сказал Дубинский на слушаниях.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, отвечая на предложение коллеги, отметил, что для самого журналистского объединения страны крайне важно привлечь максимум внимания общественности к проблемам свободы слова.

«Нужно освещать в СМИ детали нападений на журналистов, ход расследования, разоблачать безнаказанность. Важно, чтобы граждане видели, в каких условиях работают журналисты, кто их атакует, и какова причина того, что в определенных регионах журналисты могут воздерживаться от поднятия определенных чувствительных тем», – отметил Сергей Томиленко.

Томиленко подчеркнул, что совместный проект НСЖУ и «1+1» должен быть политически независимым, а все обнародованные обстоятельства преступлений должны быть подкреплены фактами и аргументами.

«Для нас вопрос физической безопасности журналистов – это не тема политических дискуссий. Союз отмечает, что безопасность – это право, а не подарок или привилегия. Соответственно от всех политических сил, ныне действующей власти, правоохранителей мы требуем климата безопасности, без политизации», – сказал он.

Также НСЖУ готова привлечь к проекту партнеров – Международную федерацию журналистов, Европейскую федерацию журналистов и офис ОБСЕ. О том, как в целом прошли слушания, читайте на «Телекритике» .