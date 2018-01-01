НСЖУ и «1+1» вместе займутся безопасностью журналистов

Такое предложение сделал Национальному союзу журналистов ведущий телеканала «1+1» Александр Дубинский в ходе общественных слушаний «Физическая безопасность журналистов и свобода слова в Украине» 1 ноября 2018 года.
«Как представитель телеканала «1+1» хотел бы предложить Национальному союзу журналистов Украины провести совместный проект, чтобы оценить уровень безопасности журналистов. В рамках проекта хотели бы выяснить: как сегодня себя чувствуют журналисты в Украине, услышать их мнение о физической безопасности журналистов, проанализировать и понять, в каких областях существует наибольшая угроза для медийщиков и свободы слова», – сказал Дубинский на слушаниях.
Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, отвечая на предложение коллеги, отметил, что для самого журналистского объединения страны крайне важно привлечь максимум внимания общественности к проблемам свободы слова.
«Нужно освещать в СМИ детали нападений на журналистов, ход расследования, разоблачать безнаказанность. Важно, чтобы граждане видели, в каких условиях работают журналисты, кто их атакует, и какова причина того, что в определенных регионах журналисты могут воздерживаться от поднятия определенных чувствительных тем», – отметил Сергей Томиленко.
Томиленко подчеркнул, что совместный проект НСЖУ и «1+1» должен быть политически независимым, а все обнародованные обстоятельства преступлений должны быть подкреплены фактами и аргументами.
«Для нас вопрос физической безопасности журналистов – это не тема политических дискуссий. Союз отмечает, что безопасность – это право, а не подарок или привилегия. Соответственно от всех политических сил, ныне действующей власти, правоохранителей мы требуем климата безопасности, без политизации», – сказал он.
Также НСЖУ готова привлечь к проекту партнеров – Международную федерацию журналистов, Европейскую федерацию журналистов и офис ОБСЕ. О том, как в целом прошли слушания, читайте на «Телекритике» .