ТЕЛЕКРИТИКА

Новостной проект, создаваемый искуственным интеллектом, расширит свою географию

Бизнес

Проект Hoodline из Сан-Франциско, который по сути является автоматизированной лентой новостей, планируют сделать общенациональным. Для этого проекту выделили дополнительное финансирование в $10 млн. Об этом сообщает Tech Crunch.


Портал собирает локальные новости, для чего обрабатываются огромные объемы данных, получаемые от правительственных учреждений и частных сервисов . Ранее обработкой информации занималась редакция Hoodline, однако с недавнего времени за контент отвечает сервис Automated Insights. Этим сервисом пользуется даже Associated Press.

Automated Insights позволяет генерировать материалы при помощи набора данных. Тексты выходят максимально приближенными к привычной человеческой речи. 

Созданные подобным образомматериалы попадают в ленту Hoodline, а также в ABC, MSN, Yahoo и Hearst.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что японская газета Shinano Mainichi Shimbun вместе с одной из самых известных японских IT-компаний Fujitsu работает над необычным проектом – системой искусственного интеллекта, которая будет генерировать анонсы материалов СМИ и распространять их на различных ресурсах.

Статьи по теме

Главное в разделе

Бизнес

Самое продаваемое приложение в App Store оказалось шпионским

Бизнес

Телерейтинги: под звуки дождя

Популярное на Телекритике



Дуся

Скандал на паркете: Леся Никитюк закрыла рот Владу Яме в шоу «Танці з зірками»

Дуся

«Кухар влюбилась в Иракли»: на судью «Танців з зірками» ополчились зрители

Дуся

Пропавшая с экранов певица возвращается в шоу-бизнес через «Х-Фактор»

Культура

Почему нельзя пропустить фильм «Человек, который убил Дон Кихота»