Новостной проект, создаваемый искуственным интеллектом, расширит свою географию

Портал собирает локальные новости, для чего обрабатываются огромные объемы данных, получаемые от правительственных учреждений и частных сервисов . Ранее обработкой информации занималась редакция Hoodline, однако с недавнего времени за контент отвечает сервис Automated Insights. Этим сервисом пользуется даже Associated Press.

Automated Insights позволяет генерировать материалы при помощи набора данных. Тексты выходят максимально приближенными к привычной человеческой речи.

Созданные подобным образомматериалы попадают в ленту Hoodline, а также в ABC, MSN, Yahoo и Hearst.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что японская газета Shinano Mainichi Shimbun вместе с одной из самых известных японских IT-компаний Fujitsu работает над необычным проектом – системой искусственного интеллекта, которая будет генерировать анонсы материалов СМИ и распространять их на различных ресурсах.