Новостной проект, создаваемый искуственным интеллектом, расширит свою географию

Проект Hoodline из Сан-Франциско, который по сути является автоматизированной лентой новостей, планируют сделать общенациональным. Для этого проекту выделили дополнительное финансирование в $10 млн. Об этом сообщает Tech Crunch.
Портал собирает локальные новости, для чего обрабатываются огромные объемы данных, получаемые от правительственных учреждений и частных сервисов . Ранее обработкой информации занималась редакция Hoodline, однако с недавнего времени за контент отвечает сервис Automated Insights. Этим сервисом пользуется даже Associated Press.
Automated Insights позволяет генерировать материалы при помощи набора данных. Тексты выходят максимально приближенными к привычной человеческой речи.
Созданные подобным образомматериалы попадают в ленту Hoodline, а также в ABC, MSN, Yahoo и Hearst.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что японская газета Shinano Mainichi Shimbun вместе с одной из самых известных японских IT-компаний Fujitsu работает над необычным проектом – системой искусственного интеллекта, которая будет генерировать анонсы материалов СМИ и распространять их на различных ресурсах.