Новости, спорт и ориентация на молодежь: BBC меняет свою стратегию

Британская телерадиовещательная организация решила сократить производство контента, который не пользуется популярностью у аудитории, сосредоточившись на своих “выдающихся” сервисах. Об этом сообщает Press Gazette.
Вчера генеральный директор BBC Тони Холл, выступая с речью перед сотрудниками, заявил о планах компании. Так, BBC должна будет выполнять свою социальную миссию в соответствии с условиями быстро меняющегося мира и вести активную борьбу с фейкньюз и дезинформацией в интернете.
«На мировом рынке, конкурируя с другими качественно наполненными ресурсами, мы должны сконцентрироваться на меньшем количестве наших выдающихся сервисов, которые обеспечивают нам лучший онлайн-контент», - заявил Холл.
Таким образом компания сосредоточит свое внимание на сервисах BBC News, BBC Sport, iPlayer, новом музыкальном приложении BBC Sounds, BBC Weather, BBC Bitesize, а также контенте для детей и подростков.
Вещатель также планирует увеличить показатели охвата молодой аудитории (до 35 лет) - с нынешних 54% до отметки в 90% в течение четырех лет.
Источник из компании рассказал Press Gazette, что домашнюю страницу BBC также трансформируют под BBC iPlayer.
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