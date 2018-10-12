Новости «Спецкор» на канале «2+2» установили свой исторический рекорд

На прошлой неделе средненедельная доля просмотров целевой аудитории составила 9,9%.
Информационно-аналитическая программа «Спецкор» – первый проект на украинском телевидении, в котором ведущие также являются специальными военными корреспондентами и регулярно работают в зоне боевых действий на востоке страны.
«Спецкор» уже третий месяц подряд бьет собственные рекорды телесмотрения по коммерческой аудитории (18-54, 50К+) и целевой аудитории канала «2+2» (мужчины, 18-54). В октябре доля программы составила 9,1% (мужчины, 18-54) и 5,4% (18-54, 50К+).
«Такие показатели являются ярким примером упорной командной работы «Спецкора» и телеканала «2+2». Надеюсь, что этот рост является прежде всего результатом серьезности проекта и важности тем, которые освещаются в программе, а также показателем стабильного и растущего доверия зрителя к "Спецкору"», – отметил шеф-редактор и ведущий программы «Спецкор» Александр Моторный.
Достижения новостей «Спецкор» наблюдаются на фоне общего роста показателей телесмотрения информационного блока канала «2+2», который ведет системную работу над усовершенствованием сетки вещания.
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«Мы тщательно изучаем предпочтения тех зрителей, которые уже давно являются поклонниками канала "2+2", а также ежедневно работаем над тем, чтобы завоевать расположение новых. Благодаря укреплению программной сетки канала и успешной работе редакции с контентной составляющей выпусков и подачей информации, новости «Спецкор» стали более динамичными, интересными и яркими, именно такими, которые нравятся нашим телезрителям, – комментирует генеральный продюсер телеканала «2+2» Максим Кривицкий. – Желаю команде "Спецкора" не останавливаться на достигнутом и продолжать расти».
Самые актуальные новости смотрите в программе «Спецкор» с понедельника по четверг в 18:15 на канале «2+2».