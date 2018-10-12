Новости «Спецкор» на канале «2+2» установили свой исторический рекорд

«Такие показатели являются ярким примером упорной командной работы «Спецкора» и телеканала «2+2». Надеюсь, что этот рост является прежде всего результатом серьезности проекта и важности тем, которые освещаются в программе, а также показателем стабильного и растущего доверия зрителя к "Спецкору"», – отметил шеф-редактор и ведущий программы «Спецкор» Александр Моторный.

Достижения новостей «Спецкор» наблюдаются на фоне общего роста показателей телесмотрения информационного блока канала «2+2», который ведет системную работу над усовершенствованием сетки вещания.