ТЕЛЕКРИТИКА

Новости читает, а не смотрит, 71% интернет-аудитории: Reuters Institute

Бизнес

71% онлайн-аудитории узнает обо всех событиях, читая тексты, еще 14% поровну читают и смотрят видео. Как сообщает MediaLab, об этом свидетельствуют результаты исследования организации Reuters Institute for the study of Journalism под названием Digital News Report.

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Причем этот показатель не зависит от возраста: текст – любимый способ получать новости и для молодежи, и для людей старшего возраста.

Как отмечают исследователи, у видео онлайна есть серьезная проблема – оно плохо монетизируются, тогда как на его создание нужны большие инвестиции, чем для создания текста. "Сейчас издатели застряли. Они знают, что должны инвестировать в видео больше, потому что потребители ждут, что они могут не только читать новости, но и видеть их. Однако финансовое вознаграждение за такой формат очень маленькое", – говорят в Reuters Institute.

29% опрошенных сознательно избегают новостей. По мнению Reuters Institute, главные причины этого – недоверие к медиа и способность новостей портить настроение. Также есть и те, кто слишком ценит свое время, чтобы тратить его на статьи и видео.

Кроме того, входе исследования была выявлена интересная закономерность: чем большие проблемы переживает страна (экономический кризис и т.д.), тем меньше ее граждане потребляют новостей. Так, самый высокий рейтинг игнорирования – в Греции и Турции, где экономический и политический кризис соответственно. Тогда как стабильные скандинавские страны имеют ничтожно малый процент населения, которые не интересуются, чем живет мир. Однако причин такой разницы Reuters Institute не устанавливал.

Фото: Максим Лисовой

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