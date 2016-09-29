Новой ведущей «Сніданку з 1+1» стала экономист-маркетолог

С 19 сентября к команде утренней программы «Сніданку з 1+1» присоединится новая ведущая – Неля Шовкопляс, сообщает пресс-служба канала «1+1».
"Я обожаю программу «Сніданок з 1+1» и часто представляла себя в качестве ведущей этого проекта. Несколько лет назад даже загадала такое желание, написав его на листке. Но я и подумать не могла, что очень скоро мне выпадет такой шанс – стать частью этого проекта", – говорит она.
Новая ведущая родом из Харьковской области, по образованию – экономист-маркетолог. Последние три года провела в декрете, посвятив себя воспитанию сыновей-двойняшек. Она является выпускницей Высшей школы Media&Production – весной окончила курс «Ведущая развлекательного шоу» и стажировалась в проектах «Танці з зірками» и «Модель XL».
"Конечно, поначалу мы искали человека с опытом работы в кадре. Мы рассмотрели огромное количество ведущих, и уже почти в момент отчаяния я вспомнила о своей студентке Неле. Еще во время учебы она запомнилась нестандартным подходом ко всему, что делает, и неиссякаемым оптимизмом. Я пригласила ее на пробы, и результат превзошел все мои ожидания", – рассказывает директор департамента утреннего вещания «1+1» Юлия Жмакина.
Напомним, Неля Шовкопляс заменила в программе Марину Леончук, которая покинула канал в конце августа и теперь работает на телеканале «Прямой».
Фото: Пресс-служба «1+1»
Статьи по теме
- Ведущая «Сніданку з 1+1» Марина Леончук покидает канал
- Ведущим «Сніданка з 1+1» вместо Анатолия Анатолича стал Егор Гордеев
- «Сніданок з 1+1» впервые за 20 лет будет выходить летом
- «1+1» покажет сериал с ведущим «Сніданку. Вихідний»
- Для тех, кто работает в выходные, «Сніданок з 1+1» выпустил трогательное видео
- Как это делается: «Сніданок з 1+1»