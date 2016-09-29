Новой ведущей «Сніданку з 1+1» стала экономист-маркетолог

С 19 сентября к команде утренней программы «Сніданку з 1+1» присоединится новая ведущая – Неля Шовкопляс, сообщает пресс-служба канала «1+1».

"Я обожаю программу «Сніданок з 1+1» и часто представляла себя в качестве ведущей этого проекта. Несколько лет назад даже загадала такое желание, написав его на листке. Но я и подумать не могла, что очень скоро мне выпадет такой шанс – стать частью этого проекта", – говорит она.

Новая ведущая родом из Харьковской области, по образованию – экономист-маркетолог. Последние три года провела в декрете, посвятив себя воспитанию сыновей-двойняшек. Она является выпускницей Высшей школы Media&Production – весной окончила курс «Ведущая развлекательного шоу» и стажировалась в проектах «Танці з зірками» и «Модель XL».