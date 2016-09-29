ТЕЛЕКРИТИКА

Новой ведущей «Сніданку з 1+1» стала экономист-маркетолог

Бизнес

С 19 сентября к команде утренней программы «Сніданку з 1+1» присоединится новая ведущая – Неля Шовкопляс, сообщает пресс-служба канала «1+1».

"Я обожаю программу «Сніданок з 1+1» и часто представляла себя в качестве ведущей этого проекта. Несколько лет назад даже загадала такое желание, написав его на листке. Но я и подумать не могла, что очень скоро мне выпадет такой шанс – стать частью этого проекта", – говорит она.

Новая ведущая родом из Харьковской области, по образованию – экономист-маркетолог. Последние три года провела в декрете, посвятив себя воспитанию сыновей-двойняшек. Она является выпускницей Высшей школы Media&Production – весной окончила курс «Ведущая развлекательного шоу» и стажировалась в проектах «Танці з зірками» и «Модель XL».

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Как это делается: «Сніданок з 1+1»

"Конечно, поначалу мы искали человека с опытом работы в кадре. Мы рассмотрели огромное количество ведущих, и уже почти в момент отчаяния я вспомнила о своей студентке Неле. Еще во время учебы она запомнилась нестандартным подходом ко всему, что делает, и неиссякаемым оптимизмом. Я пригласила ее на пробы, и результат превзошел все мои ожидания", – рассказывает директор департамента утреннего вещания «1+1» Юлия Жмакина.

Напомним, Неля Шовкопляс заменила в программе Марину Леончук, которая покинула канал в конце августа и теперь работает на телеканале «Прямой».

Фото: Пресс-служба «1+1»

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