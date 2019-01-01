«Новое время»: Коломойский должен Зеленскому $4 миллиона

Телегруппа «1+1 медиа» должна за производство развлекательного контента «95 квартала» $4 миллиона. Целый год «95 квартал» производит «Вечерний квартал» за свой счет, пишет журнал «Новое время». Публикация вышла в номере журнала за 15 ноября, на сайте НВ она стала доступна вчера, 20 ноября.

О долгах за производство других шоу издание ничего не пишет. Отдать долг Коломойский, по данным источников НВ, пообещал лишь в том случае, если актер сыграет кандидата в президенты в реальной жизни.

Зеленский отказал журналу в комментарии, получить комментарий у Коломойского НВ не смогло. На канале «1+1» в комментарии изданию не отрицали наличия задолженности: «Наши отношения регулируются коммерческими соглашениями, – комментирует Марина Мельничук, руководитель группы продвижения развлекательных проектов телеканала «1+1». – У сторон нет претензий друг к другу».

Штаб Зеленского, как кандидата в президенты, активно работал целое лето. Но в сентябре комик принял решение не идти на выборы – против были его партнеры по бизнесу и супруга. Тогда всю свою политкоманду кварталовец распустил. Однако в начале месяца, по данным источников журнала, у Зеленского был разговор с Коломойским. Миллиардер якобы убеждал шоумена: «Смотри, какие у тебя рейтинги, с ними точно стоит попробовать». Тогда же Коломойский якобы пообещал вернуть долг лишь в том случае, если комик пойдет на выборы. Зеленский, по словам источника НВ, «услышал собеседника».

Бывший директор по производству «Интера» Алла Липовецкая оценила час контента уровня «Вечернего квартала» в $50 тысяч. Издание делает следующий вывод: «В год только это шоу приносит студии второго номера президентских рейтингов $3,9 млн. А в целом годовой доход «Квартала 95» и смежных проектов эксперты оценивают более чем в $10 млн», – пишет НВ. Хотя, как известно, в год «Вечерний квартал» выпускает не больше 6-7 новых выпусков.

НВ указывает на финансовую отчетность компаний из холдинга «95 квартала» в базе данных YouControl. Весь развлекательный бизнес «95 квартала» разбит на десять юрлиц, каждое из которых за прошлый год задекларировало либо незначительный убыток, либо небольшую прибыль. Издание приводит в пример три компании группы: ООО «Студия Квартал 95» отчиталось об убытках в 130 тыс. грн, ООО «Квартал-Концерт» – о прибыли в 860 тыс. грн, ООО «Квартал-ТВ» ушло в минус на 3,7 млн грн. Общий годовой финансовый результат – убыток на уровне 3,2 млн грн.

Издание приводит цитату комика из интервью сайту delo.ua, где тот объяснял финансовые результаты своего бизнеса: «Нам лучше произвести в ноль и обеспечить работой всю нашу компанию».

НВ называет продажу готовой продукции и телеформатов за рубеж «особой» статьей дохода кварталовцев. В 2017‑м сериал «Слуга народа» вышел на платном американском канале Netflix. За его формат заплатила американская Fox Studios. Формат также купили во Франции и Греции, а готовый сериал вышел на экраны в Корее, Польше и Болгарии. Также журнал упоминает успехи по продаже формата «Рассмеши комика».

НВ ссылается на данные издания Viva, которое пишет, что кварталовцы готовы выступить перед состоятельным клиентом за $60 тыс. в новогоднюю ночь и немного дешевле – в любой другой вечер. Лично у Зеленского, по данным YouControl, есть в столице ресторан «Фиш-Хаус».

Напомним, ранее «Украинская правда» писала, что офис партии «Слуга народа» расположен в адвокатском бюро «Качура Лоерс», юридические услуги комику предоставляет адвокат Андрей Богдан, который защищал, в частности, Геннадия Корбана. Политконсультантом Зеленского УП называла Виктора Андрусива, о нем же пишет НВ. Также с комиком, по данным УП, работает основатель Monobank Дмитрий Дубилет. Издание liga.net утверждает, что уже оплачена зимняя реклама на радио и билбордах с лозунгом: «Я не шучу».

Фото – «Квартал 95»