Новое шоу Майкла Щура стартует на «UA:Першому» 29 октября

Премьера late night show «ЧереЩур», вести которое будет Майкл Щур, состоится на телеканале «UA:Перший» в воскресенье, 29 октября, в 22:15. Далее шоу будет выходить по пятницам в это же время, сообщает пресс-служба канала.

"В программу будут приходить звезды и разные знаменитые люди. Будет прекрасная атмосфера и это все будет весело", – рассказывает ведущий. Кроме интервью с гостями, в шоу также будут веселые рубрики и сюжеты.

Гостем первого выпуска станет актер Остап Ступка. Второй гость – фронтвумен группы «Крихітка», член правления общественного вещателя, отвечающая за развлекательное направление Саша Кольцова.

Напомним, в сентябре генеральный продюсер общественно-политического вещания Андрей Сайчук анонсировал, что канал «UA:Перший» готовится к первому в Украине late night show.

Фото: Пресс-служба канала