Новыми ведущими шоу «Орел и решка» стали ди-джей и звезда Instagram

Ведущими трэвел-шоу «Орел и решка. Перезагрузка», стартовавшего на телеканале «Интер» 5 марта, стали ди-джей, видеоблогер Антон Птушкин и видеоблогер, звезда Instagram Анастасия Ивлеева, сообщает пресс-служба канала.

"Для Антона Птушкина съемки в «Орле и решке» – дебют на телевидении. По образованию он социолог, работал на радио. Антон ведет свой видеоблог на YouTube, благодаря которому и попал в проект", - рассказывают на «Интере».

У Анастасии Ивлеевой же есть телевизионное образование и опыт работы на ТВ, но популярность ей, уточняют на телеканале, принес видеоблог на YouTube и публикации в Instagram.

Напомним, в новом сезоне «Орла и решки» ведущие, имена которых держались в секрете,отправились по самым интересным городам прошлых сезонов. Всего они посетят 40 городов. Среди них - в частности, Лос-Анжелес, Сан-Франциско, Токио, Сингапур, Лондон, Париж, Рим, Катманду, Лас-Вегас, Гавану, Майями, Мадагаскар. Ведущие расскажут о том, как изменились мировые столицы за шесть лет, покажут новые достопримечательности, назовут актуальные цены и испробуют на себе новые развлечения.

Фото: пресс-служба «Интера»