Новым ведущим «Ревизора» стал ресторатор Николай Тищенко

Ресторатор, экс-судья кулинарного шоу «МастерШеф» на СТБ Николай Тищенко теперь будет вести социальное реалити «Ревизор» на «Новом канале», сообщает пресс-служба канала.

По словам директора творческого объединения №1, производящего «Ревизор», Виктории Бурдуковой, команда шоу искала на роль ведущего в первую очередь профессионала в сфере отельно-ресторанного бизнеса, поскольку с начала существования программы звучали упреки, что ее ведут журналисты. «Николай Тищенко этому критерию соответствует – это во-первых, – говорит Бурдукова. – Во-вторых, у него есть опыт работы в эфире. В-третьих, он уже состоявшаяся звезда».

Тищенко, как и остальные претенденты, прошел три этапа кастингов: собеседование, ревизия в смоделированной ситуации и непосредственно реальная проверка заведений.

«Я горжусь, что стал частью команды «Ревизора», – делится впечатлениями Николай. – Мы вместе продолжим бороться за справедливость и трудиться на благо потребителей. Мой девиз: «Клиент всегда прав», а если нет – значит, это плохой ресторан или отель».

Седьмой сезон проекта, который стартует осенью, будет называться «Ревизор с Тищенко». Помимо названия поменяются и критерии оценивания заведений: в ресторанах это будут зал, кухня, цены, обслуживание и дегустация; в отелях – цены, номер, обслуживание, кухня и ночевка.

Напомним, в ноябре 2016 года программа «Ревизор» объявила, что ищет нового ведущего в связи переездом Вадима Абрамова на постоянное место жительства в другую страну.

Фото: пресс-служба «Нового канала»