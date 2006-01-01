Новым программным директором «Нового канала» станет Татьяна Данилюк

С августа должность программного директора «Нового канала» вместо Алины Никифоровой займет Татьяна Данилюк, сообщает пресс-служба телеканала.

"Эта должность дает уникальную возможность быть причастной к управлению «сердцебиением» канала, который на протяжении многих лет является флагманом для молодежной аудитории. Уверена, синергетический эффект от вложенных частичек души и сердца позволит нам сохранять конструктивный творческий климат и делиться с аудиторией лучшим, что у нас есть", – говорит Татьяна Данилюк.

Алина Никифорова проработала на «Новом канале» 11 лет: начинала работать в 2006 году в качестве специалиста по маркетингу, через шесть лет стала руководителем отдела аналитики, а в 2017-м – программным директором.

Татьяна Данилюк с 2012 года руководит отделом закупок программного продукта канала.

Напомним, с августа генеральным продюсером «Нового канала» вместо Сергея Евдокимова станет Алексей Гладушевский.

Фото: Пресс-служба «Нового канала»