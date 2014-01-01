Новым креативным продюсером Евровидения стал Сергей Проскурня

Креативным директором событий международного песенного конкурса Евровидение 2017 стал режиссер Сергей Проскурня, сообщает пресс-служба телеканала «UA:Перший».

К работе над организацией конкурса он присоединился еще летом 2016 года во время конкурса заявок на город-хозяин - входил в состав оргкомитета, который рассматривал предложения от городов, желающих принимать Евровидение. "Еще восемь месяцев назад я понимал, что придется активно приступить к работе. Мы должны взять по максимуму от проведения такого международного форума", - говорит Проскурня.

Он будет отвечать за творческую концепцию и художественное представление красной дорожки и церемонии открытия (The Red Carpet Eventand Opening Ceremony), Еврогородка (Eurovillage), Евроклуба (Euroclub), вечеринки закрытия (Afterparty). Кроме того, режиссер будет координировать мероприятия Евровидения на Софийской, Почтовой, Контрактовой и Троицкой площадях, а также на территории мемориала Киевская крепость и на локациях вокруг Международного выставочного центра.

Как известно, Сергей Проскурня занимается как театральными постановками, так и режиссурой массовых праздников. В частности, был режиссером-постановщиком оратории «С нами бог», посвященной героям Небесной сотни и участникам АТО в августе 2014-го, праздничных мероприятий ко Дню защитника Украины в октябре прошлого года, а также концерта «Народжені вільними», посвященного 25-летию независимости Украины;принимал участие в разработке концепции Всеукраинского фестиваля «Червона рута», был одним из основателей театрального фестиваля «Золотой лев» во Львове.

Напомним, в конце февраля креативный продюсер Евровидения 2017 Олег Боднарчук объявил о своем уходе из проекта. А издание «Деловая столица» тогда сообщило, что постановкой конкурса будет заниматься режиссер Сергей Проскурня.