Новым главредом XXL стал теле- и радиоведущий Никита Добрынин

Теле- и радиоведущий Никита Добрынин назначен главным редактором мужского глянцевого журнала XXL, сообщаетиздание «МедиаБизнес».

По информации издания, более трех месяцев он сотрудничал с XXL в качестве приглашенного редактора, и это сотрудничество привело к хорошим результатам. Под руководством нового главреда выйдет октябрьский номер глянца.

Напомним, Никита Добрынин работает на телеканале М1 и «Русском радио Украина».

Журнал XXL входит в медиахолдинг «Вавилон», который также издает журналы L'Officiel, L'Officiel Hommes и Pink, а также является учредителем радиостанции «Ностальжи 99фм».

В марте пост главреда XXL покинул Игорь Посыпайко, возглавлявший глянец почти год.

Фото: Nikitadobrynin.com