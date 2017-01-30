Новым главредом bit.ua станет Андрей Боборыкин

С 28 августа главным редактором lifestyle-издания bit.ua станет бывший редакционный директор Genesis Media Андрей Боборыкин.

Как сообщается на сайте издания, среди новых планов bit.ua – развитие ключевых тематических разделов и укрепление в позиции ситигайд, в том числе в регионах (Одесса, Львов и другие города-миллионники), значительный рост аудитории на сайте и в соцсетях.

По словам Боборыкина, он много лет копил экспертизу за пределами отечественного медиапространства, поэтому сотрудничество с bit.ua для него, в первую очередь, представляет возможность сделать что-то значительное в украинских медиа."Но, с другой стороны, это и серьезный вызов, учитывая текущую ситуацию в индустрии. В любом случае, впереди много нового", – говорит он.