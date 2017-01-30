Новым главредом bit.ua станет Андрей Боборыкин

С 28 августа главным редактором lifestyle-издания bit.ua станет бывший редакционный директор Genesis Media Андрей Боборыкин.
Как сообщается на сайте издания, среди новых планов bit.ua – развитие ключевых тематических разделов и укрепление в позиции ситигайд, в том числе в регионах (Одесса, Львов и другие города-миллионники), значительный рост аудитории на сайте и в соцсетях.
По словам Боборыкина, он много лет копил экспертизу за пределами отечественного медиапространства, поэтому сотрудничество с bit.ua для него, в первую очередь, представляет возможность сделать что-то значительное в украинских медиа."Но, с другой стороны, это и серьезный вызов, учитывая текущую ситуацию в индустрии. В любом случае, впереди много нового", – говорит он.
Как украинская компания Genesis Media создает СМИ с общей аудиторией более 100 млн посетителей
Напомним, Андрей Боборыкин с 2014 по 2017 гг. работал редакционным директором в Genesis Media. До этого писал как культурный обозреватель для LB.ua, «Артгида» и др. изданий, работал редактором в службе мониторинга BBC и информагентстве «Интерфакс-Украина».
Татьяна Кисельчук, которая была главредом bit.ua с декабря 2016-го, покинула издание в конце июня. Теперь она – генеральный продюсер образовательного направления общественного вещания.