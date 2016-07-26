Новым гендиректором «Укртелефильма» стал Виктор Подлесный

Госкомтелерадио назначило руководителем украинской студии телевизионных фильмов «Укртелефильм» бывшего исполнительного директора Донецкого филиала Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Виктор Подлесной.

Как сообщает пресс-служба ведомства, такое решение принято с целью повышения эффективности управления предприятием на переходном этапе (в рамках преобразования госпредприятия в публичное акционерное общество, чтобы войти в состав НОТУ).

Кроме того, Госкомтелерадио уже разработало проект постановления Кабмина, который определяет механизм преобразования государственного предприятия в ПАО.В ближайшее время он будет представлен на рассмотрение правительства.

Напомним, Виктор Подлесной сменил на этой должности Сергея Омельчука, который занимал ее с июля 2016 года.