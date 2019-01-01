ТЕЛЕКРИТИКА

Новый журнал Bauer Media расскажет об истории ТВ

Бизнес

Печатный журнал от британского издателя Bauer Media под названием TV Years сконцентрирует свое внимание не на современном телевидении, а на истории предыдущих десятилетий и эпох. Об этом сообщает Press Gazette.


Во вторник был выпущен первый номер журнала, посвященный 80-м годам прошлого столетия.

“Ностальгируя по 80-м, которые длились дольше, чем десятилетие, мы подумали, что это время очень подходит для того, чтобы журнал “отправился в прошлое”, где телеки “рулили”, даже несмотря на то, что на выбор предлагалось всего четыре канала”, - говорит редактор TV Years Джон Пик.

Первый выпуск TV Years

Фото: Press Gazette

По его словам, 80-е подарили зрителям незабываемую классику, которую с любовью вспоминают до сих пор.

В первом выпуске журнала будет много историй о британских шоу этого периода. Также в первом журнале опубликовали интервью с бывшим руководителем BBC Майклом Грэйдом, который рассказал о работе на канале BBC One в 1980-х годах.

Следующий номер выйдет уже в ноябре, однако, о каком времени поведает читателям он, пока не раскрывают. Стоимость журнала TV Years - 3,99 фунта стерлингов.

Фото: Pixabay

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