Новый телеканал Мураева будет носить название «Наши». Старт 7 ноября. ОБНОВЛЕНО

27 августа собственник телеканала NewsOne – отец Евгения Мураева Владимир передал в управление бывшему первому заместителю главы Администрации президента Андрею Портнову 100% акций телеканала NewsOne сроком на три года. В конце сентября петиция о «прекращении антиукраинской деятельности» телеканалов «112 Украина» и NewsOne на сайте Верховной рады набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения. 4 октября ВР попросила СНБО применить санкции к собственникам телеканалов «112 Украина» и NewsOne.

5 октября Андрей Портнов заявил, что инициировал расторжение соглашения об управлении каналом. Евгений Мураев сообщил, что владельцем корпоративных прав телеканала NewsOne стал народный депутат от «Оппозиционного блока» Тарас Козак, член координационного совета Всеукраинского общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука. 21 сентября Евгений Мураев заявил, что вышел из партии Вадима Рабиновича «За жизнь» и создает свою партию «Наши»

«Телекритика» пытается получить комментарий у Сергея Логунова.

Обновлено. Сергей Логунов и Ирина Малыхина опровергли информацию о своем участии в проекте, указав на ее недостоверность. «Это неправда. С каналом не работаю, ни с кем даже не говорил о сотрудничестве с этим проектом в любом формате», – сообщил Логунов. Ирина Малыхина указала на невозможность сотрудничества с каналом Мураева из-за «репутационных рисков».