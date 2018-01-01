Новый стриминговый сервис от NBCUniversal будет платить зрителям

Американская компания NBCUniversal готовит к запуску стриминговый сервис, не имеющий аналогов на рынке, пишет The Information. Новый сервис под названием Watch Back (вероятно, по аналогии с Cash Back) запустят уже осенью. Он будет платить пользователям за просмотр контента баллами. Накопившиеся баллы можно будет обменять на подарочные сертификаты.
По словам инсайдеров, система поощрения зрителей в сервисе Watch Back – это ни что иное, как маркетинговый ход, призванный привлечь аудиторию.
Источники из компании NBCUniversal говорят, что у Watch Back не будет никаких эксклюзивных приложений. Основу контента Watch Back составят программы всех каналов, которые входят в NBCU – NBC, USA и Bravo.
Тем не менее, факт создания стримингового сервиса показывает, что NBCUniversal пытается бороться с устойчивым переключением внимания зрителей с кабельного ТВ на онлайн-видео.
Напомним, в июне мы писали, что NBC News не хочет отставать от конкурентов, которые активно развиваются в digital-среде, и будет экспериментировать с новым форматом. Стриминговый сервис NBC News Digital должен был предоставлять зрителям оригинальный видеоконтент, а не уже существующие у NBC и MSNBC программы. В марте председатель NBC News Энди Лак заявлял о планах компании по открытию стримингового сервиса в 2018 году.