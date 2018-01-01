Новый стриминговый сервис от NBCUniversal будет платить зрителям

По словам инсайдеров, система поощрения зрителей в сервисе Watch Back – это ни что иное, как маркетинговый ход, призванный привлечь аудиторию.

Источники из компании NBCUniversal говорят, что у Watch Back не будет никаких эксклюзивных приложений. Основу контента Watch Back составят программы всех каналов, которые входят в NBCU – NBC, USA и Bravo.

Тем не менее, факт создания стримингового сервиса показывает, что NBCUniversal пытается бороться с устойчивым переключением внимания зрителей с кабельного ТВ на онлайн-видео.

Напомним, в июне мы писали, что NBC News не хочет отставать от конкурентов, которые активно развиваются в digital-среде, и будет экспериментировать с новым форматом. Стриминговый сервис NBC News Digital должен был предоставлять зрителям оригинальный видеоконтент, а не уже существующие у NBC и MSNBC программы. В марте председатель NBC News Энди Лак заявлял о планах компании по открытию стримингового сервиса в 2018 году.