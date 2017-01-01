Новый сезон «Світ чекає на відкриття» стартует уже сегодня

Мультфильм «Світ чекає на відкриття» был создан собственным анимационным продакшном канала "ПлюсПлюс". В новом сезоне покажут 10 серий на разные темы - от истории создания азбуки до изобретения компаса или колеса. Задача проекта не только познакомить детей с изобретениями, к которым каждый из нас уже привык в повседневной жизни, но и вдохновить школьников на собственные выдумки и создание полезных приспособлений.

В этом году, как и в 2017-м, Министерство образования и науки Украины рекомендовало мультфильм «Світ чекає на відкриття» к просмотру ученикам 1-4 классов при проведении Первого урока и в течение учебного процесса.

«Уже в первые дни после старта проекта «Світ чекає на відкриття» в прошлом году, мы поняли, что продолжению быть. Через мультфильм мы не просто рассказываем детям о вещах, которые их окружают, но и объясняем им, что возможно все, стоит только иметь желание и настойчивость. К тому же, мы неоднократно получали хорошие отзывы учителей о первом сезоне проекта, надеемся, второй также понравится преподавателям и детям», – рассказывает Иванна Найда, генеральный продюсер нишевых каналов 1+1 медиа.

«Світ чекає на відкриття» стартует сегодня в 20:05 на телеканале "ПлюсПлюс".