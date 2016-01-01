Новый сезон «Школы доктора Комаровского» стартует в феврале

В декабре начались съемки программы «Школа доктора Комаровского», ведущим которой является педиатр Евгений Комаровский, сообщает пресс-служба компании Film.ua, производящая ее.

Съемки продлятся до марта следующего года. Однако уже в феврале зрители увидят первый выпуск программы.

В новом сезоне у программы появятся новые рубрики - «Детское питание» и «Мифы». "Доктор Комаровский будет продолжать делиться своим опытом, а также дискутировать с гостями студии. Съемочная группа обещает продолжать нововведение – диалоги по скайпу с гостями и экспертами со всего мира", - говорят в Film.ua.

Напомним, программы «Школа доктора Комаровского» выходит с 2010 года на каналах Inter Media Group («Интер», «Интер+», К2).

В интервью программе «Люстратор» Евгений Комаровский рассказал о том, что скрывает от украинцев власть, к чему надо готовиться и как пережить кризис в Украине: