Новый сезон «Лиги Смеха» стартует на «1+1» 17 февраля

Новый - третий - сезон «Лиги Смеха» стартует на телеканале «1+1» 17 февраля. Теперь шоу будет выходить по пятницам в 20:20, сообщает пресс-служба канала.

В этом году заявки на участие в фестивале подало рекордное количество команд – 280. Отборочный этап традиционно проходит в Одессе. В нем, помимо украинских команд, будут участвовать команды из Молдовы, Беларуси, Грузии, Польши и России. До первой игры - 11 февраля - дойдет лишь 20 команд дойдут до первой игры.

Предшествовать гала-концерту будут два внеэфирных этапа. В ходе них редакторская группа во главе с креативным продюсером и редактором проекта Андреем Чивуриным и редактором Чингисом Мазиновым отберет самых достойных участников, которые выступят перед членами жюри.

Тренерами третьего сезона по-прежнему будут актриса студии «Квартал 95» Елена Кравец, ведущий «Голосу країни-7» Юрий Горбунов, победитель прошлого сезона и ведущий шоу «Рассмеши комика» Игорь Ласточкин, шоумен Потап, победитель первого сезона Сергей Сивохо, продюсер и шоумен Антон Лирник и певица Оля Полякова. Каждый из них может выбрать две команды, с которыми попробует дойти до финала и побороться за кубок победителя третьего сезона.

Вторая часть гала-концерта «Лиги Смеха» выйдет в эфир 24 февраля.

Фото: пресс-служба «1+1»