Новый сезон «Голосу. Діти» стартует на «1+1» в начале ноября

Новый – четвертый – сезон вокального шоу «Голос. Діти» на телеканале «1+1» стартует 5 ноября в 21:00, сообщает пресс-служба канала.

Тренерами в новом сезоне стали Наталья Могилевская, MONATIK и солисты группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева и Позитив, а ведущими, по-прежнему, остаются Юрий Горбунов и Катерина Осадчая.

"На этот раз я ищу особые голоса, которые можно выделить среди миллионов – это главный фактор, на котором будут сфокусированы мои уши. Я буду приглашать очаровательных детей с магическим голосом в путешествие под названием «Голос. Діти»", – говорит, в частности, MONATIK.

Отметим, «Голос. Діти» начнет выходить в эфир после завершения проекта «Танці з зірками», стартовавшего в 27 августа.

Фото: Пресс-служба «1+1»