Новый сезон «Дурнев +1» будут снимать за пределами Украины

Об этом сообщил ведущий и автор шоу Алексей Дурнев в интервью «Телекритике», которое выйдет уже в ближайшее время.

"Пока проект в разработке, но мне хотелось бы от нового сезона вернуться в точку 0. Это когда меня абсолютно никто не знал и я мог веселиться как угодно и представляться кем захочу. Поначалу мы представлялись М1 или «1+1», люди не знали меня, верили и реагировали соответствующим образом. Для того чтобы вернуться в точку 0, мы планируем снимать в разных русскоязычных странах – Прибалтике, Молдове, Румынии, Болгарии, Беларуси и, может быть, даже в России. Во всех этих странах как-то смотрели «Дурнев +1», но намного меньше", - сказал он.

Дурнев также отметил, что с телеканалами он ни о чем пока не договаривался, но, скорее всего, не будет работать с ТВ. "Телеканал – это определенное ограничение относительно того, что можно показывать в кадре, о чем говорить, ругаться матом. По большому счету, у нас в в свое время с телеканалом ТЕТ было очень круто. Нам разрешали все, кроме разговоров о концлагерях и разжигания межнациональной розни. Будем работать в социальных сетях", - говорит он.

Ориентировочно съемки начнутся весной-летом 2018 года, а первые эпизоды покажут уже осенью.