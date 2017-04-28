Новый сервис Exif предотвращает незаконное использование фото в интернете

Компания Exif представила одноименный веб-инструмент, призванный предотвращать нарушение авторского права и незаконное использование фотографий в интернете, сообщает Bird In Flight.

По словам одного из создателей сервиса дизайнера Джареда Бишопа, идея для разработки подобного инструмента родилась у него после того, как он опубликовал сделанную им фотографию на хостинге Flickr, а спустя некоторое время обнаружил, что ею проиллюстрировали вирусный пост на Tumblr, а затем — популярную заметку в Buzzfeed. В обоих случаях — без какого-либо упоминания его авторства.

Сервис Exif предлагает авторам размещать изображения не в стандартном виде, а с помощью embed-вставок (по с YouTube). В публикациях такие фотографии будут выглядеть как обычно, однако другой человек сохранить их не сможет. При нажатии на снимок, он увидит всплывающую информацию о фотографии: например, имя фотографа и другие данные, которые укажет автор.

Также фотографы получат возможность отслеживать, когда и на каких сайтах появляются их работы, и при желании смогут просто заблокировать появление снимков на них.

Фото: фотограф National Geographic Стив Маккарри