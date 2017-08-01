Новый мультиплекс в Одесской области обеспечит украинским ТВ приграничные села

Нацсовет по телевидению и радиовещанию сегодня, 14 сентября, объявил конкурс на цифровое телевизионное вещание в Одесской области, предусматривающий создание локального мультиплекса из восьми телеканалов, сообщает «Укринформ».

Конкурс предусматривает 22 новых частотных присвоения. Телеканалы в мультиплексе будут вещать 24 часа в сутки в 22 населенных пунктах. Предусматривается, что сигнал, прежде всего, будет покрывать пограничную территорию.

"Благодаря реализации проекта украинским цифровым телевизионным вещанием в стандарте DVB-T будут закрыты «белые пятна» (районы, где отсутствует украинское эфирное телевидение) на всей территории Одесской области, в частности, пограничные", – уточняет в своем Facebook член Нацсовета Сергей Костинский. По его словам, к участию в конкурсе приглашаются все местные и региональные телеканалы, которые работают в регионе.