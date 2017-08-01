Новый мультиплекс в Одесской области обеспечит украинским ТВ приграничные села

Нацсовет по телевидению и радиовещанию сегодня, 14 сентября, объявил конкурс на цифровое телевизионное вещание в Одесской области, предусматривающий создание локального мультиплекса из восьми телеканалов, сообщает «Укринформ».
Конкурс предусматривает 22 новых частотных присвоения. Телеканалы в мультиплексе будут вещать 24 часа в сутки в 22 населенных пунктах. Предусматривается, что сигнал, прежде всего, будет покрывать пограничную территорию.
"Благодаря реализации проекта украинским цифровым телевизионным вещанием в стандарте DVB-T будут закрыты «белые пятна» (районы, где отсутствует украинское эфирное телевидение) на всей территории Одесской области, в частности, пограничные", – уточняет в своем Facebook член Нацсовета Сергей Костинский. По его словам, к участию в конкурсе приглашаются все местные и региональные телеканалы, которые работают в регионе.
Проект по развитию цифрового телевещания воплощается в рамках деятельности Комиссии по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания при Мининформполитики.
"Проект по созданию регионального мультиплекса в Одесской области стартовал в 2015 году по инициативе Одесского радиотелевизионного передаточного центра (ОРТПЦ). Реализация проекта задерживалась из-за медленного процесса присоединения ОРТПЦ к Концерну РРТ, который выступает в качестве единственного государственного претендента на получение лицензии провайдера цифрового телевидения. Во второй половине 2017 года этот процесс завершился", – отметил глава регулятора Юрий Артеменко.
Запуск цифрового ТВ-вещания в Одесской области запланирован на конец этого или начало 2018 годов.
Напомним, подобные мультиплексы уже существуют в Херсонской, Луганской и Донецкой областях.
Фото: Максим Лисовой