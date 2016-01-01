ТЕЛЕКРИТИКА

«Новый канал» снимает мистический сериал

Бизнес

«Новый канал» приступил к производству собственного мистического сериала.

Как сообщает пресс-служба телеканала, по сюжету, в один прекрасный день у девушек Ники, Марго, Сони и Дины появляются магические способности, после чего их жизнь кардинально меняется. Зрители смогут увидеть сериал в 2018 году.

Роли чародеек исполняют актрисы Слава Красовская, Екатерина Гулякова, Ольга Цицилинская и Алина Коваленко. Также одну из главных ролей играет актер Александр Кобзарь. Режиссерами сериала выступили Николай Михайлов и Андерс Банке.

Напомним, в 2016 году «Новый канал» сообщал о решении заняться собственным сериальным производством. Тогда в разработке уже было три ленты.

Фото: Пресс-служба «Нового канала»

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