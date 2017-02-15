«Новый канал» покажет анимационную версию «Кухни»

На «Новом канале» 24 февраля стартует анимационная версия сериала «Кухня» об амбициозном провинциальном парне, который мечтает стать выдающимся поваром, сообщает пресс-служба канала.

Всего будет показано 20 серий.

По словам начальника отдела закупки телевизионных прав «Нового канала» Татьяны Данилюк, анимационные версии популярных сериалов – это новый модный тренд. "Ранее «Кухня» была одним из любимых сериалов зрителя «Нового канала». Анимационная версия еще смешнее и искрометнее!", - отметила она, добавив, что создан мультсериал украинским производителем.

По сюжету главный герой фильма мечтает стать высококлассным поваром. Ради этого он устраивается на работу в элитный французский ресторан, где царит диктатура шеф-повара. Впрочем, каждый сотрудник ресторана – особый персонаж со своей историей, характером и привычками. С каждым из них главному герою нужно найти общий язык, чтобы удержаться на работе и добиться своей цели.

Фото: novy.tv