«Новый канал» подарил себе дизайн к дню рождения

«Перед нами была поставлена грандиозная по своим масштабам задача – показать, что наш канал современный, актуальный для активной, продвинутой аудитории, – рассказал главный дизайнер канала Александр Антонов. – На такие глобальные проекты на европейском рынке выделяются огромные бюджеты и еще более огромные сроки. И работают над ними как минимум 20-25 человек. В нашем случае людей было в пять раз меньше, а сроки – минимальные. Но мы это сделали! Приблизительно пять месяцев ушло на то, чтобы прийти к общему решению, чтобы всем все понравилось. Рассматривалось огромное количество разных концепций, но нас все время что-то не устраивало… Мы переделывали и переделывали все с нуля. В какой-то момент ребята уже были в отчаянии, ибо каждые несколько дней я предлагал новые коррективы, а эти маленькие коррективы тянули за собой большие изменения в остальной графике. Но, как показало время, они были очень нужны!»

Под новый дизайн даже был разработан уникальный шрифт, который команда «Нового канала» обещает выложить в свободный доступ. На разработку шрифта ушло около месяца.