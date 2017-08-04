ТЕЛЕКРИТИКА

Новый главред Realist рассказал, как изменится издание

Бизнес

Изменения в интернет-издании Realist, после того как оно вошло в состав «Европейской медиа группы» (издает «Апостроф») и сменило главного редактора, в первую очередь коснутся сайта и контента. Об этом «Телекритике» рассказал новый главред Александр Децик.

"Начнем с сайта. Сейчас на нем нужно уточнить логику рубрикаций, провести определенные технические доработки, в том числе административной панели, обеспечить корректную интеграцию контента в соцсети и т.д.", – сказал он.

Что же касается контента, то издание планирует уточнить принципы подбора и количество новостей, которые оно сейчас практически не производит само, а лишь добирает у партнеров-информагентств и других медиаресурсов. "Увеличим долю уникальных сообщений и будем предлагать нашему читателю больше таких, которые характеризуют тенденции реальной жизни, и таких, которые влияют на принятие решений. Это же будет касаться и материалов, которые мы переводим, и публицистики (нонфикшин-лонгридов, по ныне популярной терминологии), которая в Realist на 100% уникальна. При этом мы сохраним традиционную для издания их подачу (верстку) с максимально возможной мультимедийностью", – добавил Александр Децик.

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Также издание собирается усилить политический и экономический блоки. "Как уже отмечала директор ЕМГ Светлана Шереметьева, пока изданию и его читателям не хватает интересных материалов для понимания реальных политических и экономических процессов, которые происходят. Поэтому это направление мы будем усиливать, поэтому рады видеть среди нас всех, кто способен удовлетворить интерес нашей аудитории – людей думающих, энергичных, мыслящих критически, готовых к реальности во всех ее проявлениях", – уточнил главред.

При этом сокращения в Realist не планируются. По словам Александра Децика, в издании работает уникальная творческая команда и все, кто изъявит желание, продолжат развивать проект."Я же буду развивать издание на 100% с абсолютной, полной отдачей, азартом и удовольствием", – подчеркнул он.

Напомним, общественно-политическое издание Realist запустилось  в августе 2016 года. А в начале июля 2017-го его соучредители Алена Громницкая и Сергей Лямец объявили, что продают издание «Европейской медиа группе», а сами начинают работу над новыми медийными стартапами. Позже ЕМГ сообщила  о назначении новым главредом экс-гендиректора «Укринформа» Александра Децика.

Фото: dif.org.ua

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