Новый главред Realist рассказал, как изменится издание

Изменения в интернет-издании Realist, после того как оно вошло в состав «Европейской медиа группы» (издает «Апостроф») и сменило главного редактора, в первую очередь коснутся сайта и контента. Об этом «Телекритике» рассказал новый главред Александр Децик.

"Начнем с сайта. Сейчас на нем нужно уточнить логику рубрикаций, провести определенные технические доработки, в том числе административной панели, обеспечить корректную интеграцию контента в соцсети и т.д.", – сказал он.

Что же касается контента, то издание планирует уточнить принципы подбора и количество новостей, которые оно сейчас практически не производит само, а лишь добирает у партнеров-информагентств и других медиаресурсов. "Увеличим долю уникальных сообщений и будем предлагать нашему читателю больше таких, которые характеризуют тенденции реальной жизни, и таких, которые влияют на принятие решений. Это же будет касаться и материалов, которые мы переводим, и публицистики (нонфикшин-лонгридов, по ныне популярной терминологии), которая в Realist на 100% уникальна. При этом мы сохраним традиционную для издания их подачу (верстку) с максимально возможной мультимедийностью", – добавил Александр Децик.