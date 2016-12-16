Новый главред «Дождя» Роман Баданин – о том, как и зачем изменится телеканал: Meduza

В июне главным редактором телеканала «Дождь» стал Роман Баданин. До этого он руководил редакцией сайта РБК и вместе с другими медиаменеджерами холдинга покинул его в мае, как говорят на российском медиарынке, из-за давления властей на акционера РБК Михаила Прохорова в связи с публикациями о дочерях Владимира Путина и другими расследованиями. Придя на «Дождь», Баданин снова занялся производством новостей и расследованиями. В то же время члены предыдущей команды канала постепенно его покидают.

В интервью интернет-изданию Meduza Роман Баданин рассказал о том, как он меняет канал, о ситуации с коллективом, об уходе из РБК и о том, как российская власть пыталась контролировать агентство. А также о том, зачем делать расследования, после которых ничего не меняется, и об отношениях журналиста и власти.

Мы публикуем наиболее интересные его высказывания.

Перезапуск – это больше философский процесс. Он подразумевает, что не только облик «Дождя» должен измениться, но и его восприятие у аудитории, да и сама аудитория, ее состав и характеристики. Канал должен стать более рациональным и, следовательно, рассчитанным в том числе на более рациональную аудиторию. При этом «Дождь» не должен терять прежний юношеский задор.

Изменится главная новостная линейка. Она, собственно, состоит всего лишь из трех компонентов: дневное информационное вещание, вечернее шоу и итоговая информационная программа.