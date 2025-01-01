Новый эксперимент Facebook снизил охваты СМИ в 4 раза

Соцсеть Facebook проводит эксперимент в Словакии, Шри-Ланке, Сербии, Боливии, Гватемале и Камбодже, в рамках которого перенесла в новую ленту рекомендаций Explore посты всех публичных страниц, на которые подписаны пользователи, а в основной ленте остались лишь реклама и публикации друзей. Как сообщает Cossa, об этом рассказал журналист словацкого издания Dennik N Филипп Струхарик.
Чтобы посмотреть записи публичных страниц, пользователям необходимо перейти во вкладку Explore. Посты от изданий могут оказаться в основной ленте новостей лишь, если они рекламируются.
Эксперимент Facebook пока не сильно навредил крупным СМИ, у которых есть постоянные читатели, однако небольшие сайты зафиксировали падение трафика. Так, по словам журналиста, из-за этого количество взаимодействий со страницами 60 словацких изданий в Facebook упало в четыре раза.
В самом Facebook пояснили, что пока это лишь тест и компания не собирается внедрять такой подход повсеместно. Цель эксперимента – понять, нравится ли пользователям отдельные ленты для личного и публичного контента и действительно ли они нуждаются в выделенном пространстве для друзей и семьи.
Напомним, 19 октября Facebook запустил ленту Explore, где будут отображаться публикации, подобранные по интересам пользователя, в десктопной версии соцсети. Ранее она тестировалась в мобильных приложениях.
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