Новый эксперимент Facebook снизил охваты СМИ в 4 раза

Соцсеть Facebook проводит эксперимент в Словакии, Шри-Ланке, Сербии, Боливии, Гватемале и Камбодже, в рамках которого перенесла в новую ленту рекомендаций Explore посты всех публичных страниц, на которые подписаны пользователи, а в основной ленте остались лишь реклама и публикации друзей. Как сообщает Cossa, об этом рассказал журналист словацкого издания Dennik N Филипп Струхарик.

Чтобы посмотреть записи публичных страниц, пользователям необходимо перейти во вкладку Explore. Посты от изданий могут оказаться в основной ленте новостей лишь, если они рекламируются.

Эксперимент Facebook пока не сильно навредил крупным СМИ, у которых есть постоянные читатели, однако небольшие сайты зафиксировали падение трафика. Так, по словам журналиста, из-за этого количество взаимодействий со страницами 60 словацких изданий в Facebook упало в четыре раза.