Новые серии «Школы» набрали миллионы просмотров в YouTube

Как отмечают создатели проекта, по сравнению с первым сезоном, серии второго вдвое быстрее собрали такое количество просмотров. А шестой эпизод нового сезона «Школы» возглавил тренды украинского Youtube.

Недавно канал сериала, на который подписано более 500 тыс. человек, получил серебряную кнопку социальной сети. Фанаты оставляют тысячи комментариев под каждым видео.

Напомним, в новых сериях «Школы» уже знакомые герои борются за популярность с новыми учениками 10 «Б».

В сериале появились новые актеры, среди которых популярный блогер Данил Черкас, конкурентка героини Лизы Василенко - Мария Кондратенко, начинающая певица и победительница народного кастинга Кристина Олексюк, звезда сериала «Центральная больница» Вячеслав Богушевский, начинающая актриса Власта Грабовская, звезда сериалити Богдан Шелудяк и многие другие.

Новые эпизоды сериала «Школа» выходят на телеканале «1+1» с понедельника по четверг в 20:30.