Новая соцсеть от Bloomberg в Twitter заменит читателям ТВ

Круглосуточный новостной проект Bloomberg Media в Twitter, который запустится с 18 декабря, получил название TicToc и будет доступен по адресу twitter.com/tictoc. Информация об этом появилась на сайте Variety.
Само агентство называет проект первой социальной новостной сетью и ожидает, что она будет объединять глобальный охват Twitter и пользовательский контент с экспертизой Bloomberg в производстве новостей.
Контент TicToc будет состоять из самых важных новостей, отобранных и проверенных редакционной командой проекта (состоит из 50 человек – репортеры, редакторы, продюсеры и аналитики по socail media), а также видеорепортажей, которые будут готовиться специально для TicToc. В Bloomberg уточняют, что и технически, и редакционно новый проект не будет иметь никакого отношения к телеканалу Bloomberg.
Зарабатывать команда TicToc планирует на рекламе. Поэтому для его запуска были привлечены шесть крупных спонсоров – AT&T, CA Technologies, CME Group, Goldman Sachs, Infiniti и TD Ameritrade, заплативших от $1,5 млн до $3 млн каждый.
Напомним, весной Twitter и Bloomberg заключили соглашение о создании платформы, на которой будут круглосуточно транслироваться новости. Таким образом компании рассчитывают охватить аудиторию, которая не платит за телевидение и смотрит его на ходу. А в ноябре стало известно, что для запуска нового проекта агентство наняло около 50 человек.
Заглавное фото: Максим Лисовой