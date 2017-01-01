Новая соцсеть от Bloomberg в Twitter заменит читателям ТВ

Круглосуточный новостной проект Bloomberg Media в Twitter, который запустится с 18 декабря, получил название TicToc и будет доступен по адресу twitter.com/tictoc. Информация об этом появилась на сайте Variety.

Само агентство называет проект первой социальной новостной сетью и ожидает, что она будет объединять глобальный охват Twitter и пользовательский контент с экспертизой Bloomberg в производстве новостей.

Контент TicToc будет состоять из самых важных новостей, отобранных и проверенных редакционной командой проекта (состоит из 50 человек – репортеры, редакторы, продюсеры и аналитики по socail media), а также видеорепортажей, которые будут готовиться специально для TicToc. В Bloomberg уточняют, что и технически, и редакционно новый проект не будет иметь никакого отношения к телеканалу Bloomberg.