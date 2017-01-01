Новая серия «Игры престолов» побила рекорд по просмотрам, несмотря на утечку

Последний выпущенный в эфир эпизод, а именно четвертый, нового сезона сериала «Игра престолов» под названием «Трофеи войны» побил собственный рекорд по просмотрам, сообщает The Verge.

По данным телеканала HBO, в момент трансляции его посмотрели 10,2 млн зрителей. Вместе с тем этот показатель не учитывают зрителей, смотревших эпизод онлайн или через приложение HBO, поэтому фактическое количество зрителей еще больше.

Таким образом, побит предыдущий рекорд, когда первый эпизод седьмого сезона просмотрели 10,1 млн зрителей.

Отметим также, что рекорд установлен, несмотря на то что эпизод был слит в интернет хакерами за два дня до премьеры. Кроме того, они украли несколько фрагментов других серий и личные данные сотрудников HBO, переписку и номера телефонов актеров, а также потребовали от телеканала выкуп, пригрозив тем, что продолжат публиковать данные.

Напомним, мировая премьера седьмого сезона состоялась на HBO 16 июля. Ее посмотрели 10,1 млн зрителей, что стало новым рекордом для ленты.