Новая разработка Nissan – автомобиль, читающий мысли

Компания Nissan работает над автомобилем, который сможет читать мысли водителей. Разработка может стать реальностью в пределах пяти-десяти лет.
Японская фирма Nissan разрабатывает технологию Brain-to-Vehicle, которая позволит автомобилю интерпретировать сигналы, исходящие из мозга водителя, за счет чтения мозговых волн. Благодаря полученной информации, транспортное средство сможет прогнозировать действия водителя и запускать процессы ускорения, торможения или поворота автомобиля раньше.
Технология должна сделать ручное управление автомобилем более эффективным и удобным. Также система сможет подстраиваться под индивидуальный стиль вождения счастливого обладателя нового «Ниссана».
Во время испытаний водитель надевал устройство, измеряющее активность мозговых волн, которая затем анализировалась автономной системой. Предвидя возможное движение автомобиля, система может начать поворачивать руль или замедлять автомобиль на 0,2-0,5 секунды раньше, чем водитель. При этом присутствие внешнего воздействия не ощущается.
Обнаружив и оценив дискомфорт водителя, искусственный интеллект может автоматически изменить конфигурацию и стиль вождения. Измеряя мозговые волны в реальном времени, компания сможет также настроить автономную систему управления автомобилем для того, чтобы она наилучшим образом соответствовала индивидуальному стилю управления владельца умного авто.