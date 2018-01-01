Новая разработка Nissan – автомобиль, читающий мысли

Японская фирма Nissan разрабатывает технологию Brain-to-Vehicle, которая позволит автомобилю интерпретировать сигналы, исходящие из мозга водителя, за счет чтения мозговых волн. Благодаря полученной информации, транспортное средство сможет прогнозировать действия водителя и запускать процессы ускорения, торможения или поворота автомобиля раньше.

Технология должна сделать ручное управление автомобилем более эффективным и удобным. Также система сможет подстраиваться под индивидуальный стиль вождения счастливого обладателя нового «Ниссана».