Новая профессиональная соцсеть работает по принципу Tinder

Сеть личных контактов - это главная ценность журналиста и важный источник инфомации.Приложение Shapr позволит расширить эту сеть. Оно сочетает в себе функции профессональной соцсети LinkedIn и приложения для знакомств в Tinder. Вы точно так же можете "свайпнуть" вправо понравившийся профиль и влево тот, который вас не заинтересовал.

Единственное и главное отличие - в Shapr вы ищете не пару, а профессионалов из любой нужной вам сферы. Здесь работает принцип Tinder - только в случае взаимной симпатии или заинтересованности, вы получите возможность связаться с контактом и договориться о встрече.

В выборе пользователей вам помогут тэги с описанием профессиональных навыков, описание профилей и схожие интересы и амбиции.

После загрузки Shapr вам нужно заполнить данные профиля, предоставив информацию о месте работы, учебы, о навыках и квалификации, а также загрузить собственное фото. Приложение предложит вам выбрать цели использования Shapr. Среди них - "поиск вдохновения", "поиск работы", "расширение сети контактов" и многое другое.

Что примечательно, вы можете выбрать желаемый способ связи с другими участниками сообщества, например, посредством видеозвонка, личной встречи за чашкой кофе или в выходные.

Каждый день вы сможете просматривать ограниченное число профилей - до 15. В приложении есть и платные функции, что немного отталкивает пользователя, привыкшего к тому, что соцсети - это бесплатно.

Пока неясно, добьется ли приложение такого же успеха как LinkedIn или канет в Лету как соцсеть MySpace. Однако испытать его функции однозначно стоит.