Новая профессиональная соцсеть работает по принципу Tinder

В мире, где связи решают все, почти не осталось места для личных встреч. Мы все чаще проводим онлайн-конференции и все важные вопросы предпочитаем решать посредством сообщений, реже - звонков. Тем не менее, новое приложение Shapr предлагает не просто обзаводиться профессиональными контактами, но и "выйти из комнаты", чтобы проводить деловые встречи с новыми знакомыми оффлайн.
Сеть личных контактов - это главная ценность журналиста и важный источник инфомации.Приложение Shapr позволит расширить эту сеть. Оно сочетает в себе функции профессональной соцсети LinkedIn и приложения для знакомств в Tinder. Вы точно так же можете "свайпнуть" вправо понравившийся профиль и влево тот, который вас не заинтересовал.
Единственное и главное отличие - в Shapr вы ищете не пару, а профессионалов из любой нужной вам сферы. Здесь работает принцип Tinder - только в случае взаимной симпатии или заинтересованности, вы получите возможность связаться с контактом и договориться о встрече.
В выборе пользователей вам помогут тэги с описанием профессиональных навыков, описание профилей и схожие интересы и амбиции.
После загрузки Shapr вам нужно заполнить данные профиля, предоставив информацию о месте работы, учебы, о навыках и квалификации, а также загрузить собственное фото. Приложение предложит вам выбрать цели использования Shapr. Среди них - "поиск вдохновения", "поиск работы", "расширение сети контактов" и многое другое.
Что примечательно, вы можете выбрать желаемый способ связи с другими участниками сообщества, например, посредством видеозвонка, личной встречи за чашкой кофе или в выходные.
Каждый день вы сможете просматривать ограниченное число профилей - до 15. В приложении есть и платные функции, что немного отталкивает пользователя, привыкшего к тому, что соцсети - это бесплатно.
Пока неясно, добьется ли приложение такого же успеха как LinkedIn или канет в Лету как соцсеть MySpace. Однако испытать его функции однозначно стоит.