НОТУ закрыло телерадиоцентр на Крещатике

Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ) закрыла телерадиоцентр на Крещатике, 26, где он находился с 1949 года. А его сотрудников, оставшихся после сокращения (70%), перевели в здание на Мельникова, 42, называемое «Карандаш», пишет издание «КиевВласть».

Это решение сотрудники телецентра пытались опротестовать на акции в конце сентября.

В НОТУ конфликт с творческим коллективом прокомментировали так: "Мы понимаем нежелание работников переезжать из центра города в офис на Дорогожичах, и именно с этим нежеланием связываем протест. Страх реформы – это естественная реакция человека на изменения. Поскольку изменения – это новые требования к качеству их работы. Условия работы для работников в «Карандаше» действительно лучше". В частности, уточнили в компании, коллектив «Центрального канала» получил отдельный этаж после косметического ремонта, с новой мебелью в кабинетах; также в «Карандаше» лучшие технические мощности для производства программ.