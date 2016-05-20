НОТУ проиграла Euronews апелляцию о взыскании 10,6 млн евро долга

Киевский апелляционный хозяйственный суд не удовлетворил апелляцию Национальной телекомпании Украины (НТКУ), правопреемником которой теперь является Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ), на решение Хозсуда Киева о взыскании с компании в пользу Euronews около 10,6 млн евро.

Соответствующее решение от 5 апреля опубликовано в Едином госреестре судебных решений.

10,6 млн евро - это сумма лицензионных платежей, которые НТКУ должна была выплатить Euronews с февраля 2013 по февраль 2015 года.

"Рассмотрев материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, проверив юридическую оценку фактических обстоятельств данного хозяйственного дела и полноту их установления, исследовав правильность применения судом первой инстанции норм процессуального и материального права, Киевский апелляционный хозяйственный суд считает, что жалоба не подлежит удовлетворению", - говорится в нем.

Судебная коллегия не нашла нарушений, которые бы могли привести к изменению или отмене решения Хозсуда Киева.

Постановление суда может быть обжаловано в кассационном порядке в Высшем хозяйственном суде в течение 20 дней со дня его принятия.

Напомним, НТКУ требовала признать недействительным договор с Euronews, который предусматривал, в частности, трансляцию НТКУ украинских сервисов Euronews на своих каналах. В компании настаивали, что ее менеджмент не имел права подписывать в 2010 году этот договор без правовой экспертизы.

Судебный спор между НТКУ и Euronews продолжается с мая 2015 года. В мае 2016 года Апелляционный суд Киева уже отказывал компании в признании договора с Euronews недействительным и обязывал ее выплатить долг. В июле Высший хозсуд отменил решения предыдущих судебных инстанций и передал дело на новое рассмотрение в Хозсуд Киева, который в октябре постановил взыскать долг.

Фото: Facebook-страница Нацсовета по ТВ и радиовещанию