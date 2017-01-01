Номинант на Оскар от Украины снимет новый фильм о войне на Донбассе

«Атлантида – это фильм-антиутопия, который конструирует и исследует события в восточной Украине после окончания войны, – рассказал «Телекритике» Валентин Васянович. – Герои фильма – бывшие военные, которые пытаются заново обрести смысл существования на фоне разрушенной инфраструктуры региона, экологической катастрофы и посттравматического синдрома. В фильме будут сниматься люди, которые принимали участие в боевых действиях или волонтерских движениях».

Сценарий написал сам Васянович. Кастинг пока еще продолжается – актеры не утверждены, но известно, что съемки запланированы на февраль. Бюджет фильма составит 42 млн грн.

Напомним, что последняя на данный момент режиссерская работа Валентина Васяновича, фильм «Уровень черного», номинирован от Украины на соискание премии Оскар за лучший иностранный фильм.